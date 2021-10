Trieste scende ancora in piazza contro il Green Pass: grande corteo nelle vie del centro, “no Apartheid” – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuova manifestazione contro l’obbligo di Green Pass a Trieste, dopo quella record di sabato scorso. Non meno di diecimila persone si sono radunate e hanno iniziato a sfilare lungo le vie del centro, scandendo slogan come “no Green pass” e “libertà”. In testa al corteo, uno striscione con su scritto “No Green Pass, no Apartheid”. Il corteo è poi giunto davanti al Tribunale cittadino, dove si è alzata la richiesta di curare i malati di Covid con le terapie domiciliari ed è stato evocato un parallelismo con “la resistenza dei partigiani contro il nazifascismo”.

Giunti davanti alla sede Rai del Friuli Venezia Giulia, i manifestanti hanno gridato slogan contro i giornalisti, accusandoli “di nascondere la verità” e di essere “asserviti al potere”. Alcune persone hanno lanciato oggetti, tra cui bottiglie, all’indirizzo delle forze dell’ordine, in tenuta anti sommossa, che presidiavano l’edificio. Non ci sarebbero stati contatti. I manifestanti hanno lanciato anche qualche petardo.

Il corteo sta proseguendo lentamente verso piazza Oberdan, dove è previsto l’arrivo.

Tra i presenti alla manifestazione, anche una rappresentanza dei lavoratori portuali di Trieste, che indossano i loro abiti da lavoro, diversi insegnanti contro l’obbligo del certificato verde e alcuni candidati sindaco alle imminenti elezioni comunali. Durante la manifestazione sono stati inneggiati cori contro i rappresentanti del Governo, accompagnati da sonori fischi.

A causa della manifestazione, il traffico in centro città e sulle principali direttrici è rimasto paralizzato.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini della protesta.