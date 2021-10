Maxifrana dal monte Sorapis nelle Dolomiti: frana di detriti sopra San Vito di Cadore – VIDEO

MeteoWeb

Un distacco di roccia di grandi dimensioni si e’ verificato intorno alle ore 18.30 di oggi dalla Croda Marcora, nel gruppo dolomitico del Sorapis a San Vito di Cadore (Belluno). La frana di detriti che ne e’ scaturita e’ discesa verso la frazione di Chiapuzza, in una zona non abitata (vedi video in fondo all’articolo).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortina e i volontari di San Vito, che hanno eseguito un primo sopralluogo della zona. Nessuna persona risulta coinvolta o dispersa. Domani mattina sara’ eseguito un sorvolo con l’elicottero “Drago 81”, con a bordo personale tecnico per verificare il distacco. Saranno eseguiti anche rilievi video particolareggiati con i droni del nucleo regionale dei Vigili del fuoco.