Allerta Meteo, il Medicane Apollo è un “mostro” di 1ª categoria sul mar Jonio: il maltempo si estende anche alla Calabria – LIVE

E’ diventato un vero e proprio “mostro” di maltempo il Medicane (Uragano Mediterraneo) “Apollo”, che si trova sul mar Jonio e sta alimentando venti e piogge da uragano di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. In Sicilia continua a diluviare e i parziali pluviometrici hanno raggiunto 240mm a Siracusa, 178mm ad Augusta, 143mm a Cozzo Spadaro, 118mm a Pachino, 88mm ad Ispica, 81mm a Noto, 78mm a Francofonte, 77mm a Santa Croce Camerina, ma adesso il maltempo inizia ad estendersi anche alla Calabria con le prime forti piogge nella fascia jonica del reggino, sul versante orientale dell’Aspromonte, dove nel pomeriggio si abbatteranno veri e propri nubifragi che interesseranno anche le Serre e il catanzarese. Attenzione al maltempo persistente in Sicilia, in estensione all’area più settentrionale dell’isola orientale, tra catanese e messinese.

