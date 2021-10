Medicane Apollo: domani scuole chiuse a Catania, i negozi aprono alle 14

MeteoWeb

L’allerta meteo sarà ancora rossa sulla Sicilia orientale domani, sabato 30 ottobre, a causa degli effetti del Medicane Apollo. Per questo motivo, a Catania le scuole resteranno chiuse. Resteranno chiusi anche i mercati all’aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali verra’ disposta, d’intesa con la Prefettura l’apertura, posticipata alle 14. Gli esercizi ‘essenziali’, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, rispetteranno i loro normali orari.

Anche hub e punti vaccinali territoriali dell’Azienda sanitaria provinciale resteranno chiusi domani mattina. Possibile, però, la riapertura già dal pomeriggio. Si deciderà nella tarda mattinata di domani sulla base delle indicazioni della Protezione Civile. Resta, quindi, sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale e l’esecuzione di quelli di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena.

La decisione è stata presa dal commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, dopo un confronto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e il direttore sanitario, Antonino Rapisarda. “Il momento impone prudenza – spiega Liberti – e ogni decisione va opportunamente ponderata, ma ci auguriamo di poter riaprire dalle 14 e riattivare tutti i servizi. Valuteremo nella tarda mattinata di domani, dopo un confronto con la Protezione civile”.

