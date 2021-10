Medicane Apollo, Sicilia in difficoltà: 80 famiglie isolate dopo l’esondazione del torrente Porcaria ad Augusta

MeteoWeb

Sono circa 80 le famiglie isolate dall’esondazione del torrente Porcaria, nel territorio di Augusta. La pioggia sta ora offrendo una piccola tregua, ma per domani è prevista allerta rossa. E’ stata liberata la via di accesso alla città, ma rimangono problemi in uscita, a causa, fra l’altro, dell’impraticabilità di via delle Saline. La viabilità per il villaggio di Brucoli è stata ripristinata. Come riferisce la Prefettura, a Floridia una persona è stata tratta in salvo da una macchina travolta dal canale San Demetrio. Mentre a causa della tracimazione del fiume Mortellaro, nei pressi della provinciale 104 per Fontane Bianche, e’ stato necessario un intervento di messa in sicurezza degli ospiti dell’Arenella resort. Rimane ancora chiusa la strada statale 114 all’altezza dello svincolo per Cava Sorciaro e sospesa la circolazione ferroviaria anche a causa dell’allagamento della stazione di Siracusa. E – Distribuzione ha eseguito 207 interventi, e ne sono in corso ancora 63, in alcuni casi con il supporto logistico del Corpo forestale regionale. A Portopalo di Capo Passero, la Guardia Costiera e’ intervenuta per arginare lo sversamento in mare di olio proveniente dall’isola ecologica.