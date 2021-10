Tragedia nella notte a Messina: morto improvvisamente il noto meteorologo Samuele Mussillo

MeteoWeb

E’ morto questa notte a Messina il noto meteorologo Samuele Mussillo, apprezzato volto delle televisioni locali e stimato esperto meteo particolarmente specializzato nella meteorologia dello Stretto. Mussillo, che aveva soltanto 62 anni, è stato stroncato da un infarto fulminante che l’ha colpito poco prima delle 23:00 della notte: inutile la corsa in ospedale dove i medici del Papardo hanno accertato il decesso mentre lo stavano disperatamente portando in sala operatoria per un ultimo tentativo di strapparlo dalla morte.

Mussillo era molto conosciuto in città anche perchè ricopriva l’incarico di pastore in una congregazione religiosa. Persona educatissima, gentile e generosa, era voluto bene da tantissimi messinesi e non che per vari motivi negli anni hanno avuto a che fare con lui. La città peloritana è sconvolta dalla morte di un personaggio così stimato e conosciuto in città.

La Redazione di MeteoWeb ricorda Mussillo con grande affetto e si stringe al dolore della famiglia.