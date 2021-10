Meteo Belluno: mese di settembre con meno precipitazioni della media

MeteoWeb

Questo mese è risultato un più caldo e meno piovoso del normale. Il primo mese dell’autunno meteorologico non ha mostrato eccessi particolari e si è rivelato anche più soleggiato del consueto, con ben 18 giorni di prevalente bel tempo, contro i normali 13. Le temperature medie mensili sono risultate 1-2°C superiori alla norma. Se si eccettua qualche giornata un po’ fresca, tutto il resto del mese è trascorso con valori termici più alti del normale, soprattutto poco prima di metà mese e negli ultimi 5 giorni. Lo zero termico è variato fra un minimo di 2780 m il giorno 30 ed un massimo di 4280 m il giorno 25. Con un mese di settembre così caldo, lo scarto da inizio anno della temperatura media nel capoluogo, rispetto alla norma, è passato da -0.4°C a -0.2°C.

Le precipitazioni totali mensili sono state più scarse del normale, con una prima metà del mese decisamente asciutta. Gli scarti dalle medie pluriennali sono risultati compresi fra -30 e -60%, il ché vuol dire che in alcune località, come ad esempio a Forno di Zoldo, ad Agordo e ad Arabba, è piovuto meno della metà di quanto climatologicamente atteso. Quasi ovunque sono caduti in tutto il mese meno di 100 mm di pioggia, localmente anche meno di 50 mm, come in Agordino e a Cortina. La frequenza delle piogge si è rivelata normale o leggermente più bassa, con 7-10 giorni piovosi, a seconda delle zone, contro i 9-10 ritenuti normali per questo mese. Anche Per il bilancio pluviometrico da inizio anno non sono da segnalare anomalie significative.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Non c’è da segnalare alcun evento di rilievo.

In tutto si sono avuti 18 giorni soleggiati, 10 variabili o instabili e 2 giorni di prevalente maltempo.