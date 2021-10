Meteo, Ciclone Mediterraneo: in Calabria 9 Comuni sopra la soglia di attenzione per il maltempo

MeteoWeb

Sono 9 i Comuni calabresi in cui è stata superata la soglia di attenzione a causa dell’ondata di maltempo in atto. Secondo la Protezione civile calabrese le province più colpite nelle prime ore del giorno sono state quelle di Catanzaro e Reggio Calabria.

In particolare, il primo bollettino emesso all’alba evidenzia il livello di attenzione alta per i comuni di Gioiosa Ionica nel Reggino, Torre di Ruggiero, Gagliato, Fabrizia, Chiaravalle Centrale, Cardinale e Argusto nel Catanzarese. Il livello medio interessa Varapodio nel Reggino.

Al momento, comunque, non si registrano particolari problemi anche se a Cosenza si è verificato un blackout elettrico all’acquedotto Abatemarco causato dalla caduta di un albero che ha tranciato una delle linee elettriche dell’impianto di sollevamento Nascejume che alimenta l’acquedotto. I tecnici della Sorical hanno allertato i tecnici di Enel-distribuzione e la Prefettura di Cosenza della gravità del danno e al momento non si conoscono i tempi di ripristino dell’impianto. A Crotone, in via precauzionale e come avviene ad ogni allerta, una ventina di famiglie per un totale di un’ottantina di persone, sono state evacuate dalle loro case che sorgono lungo un torrente.

Le scuole sono chiuse in gran parte delle città della regione.