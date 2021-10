Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Trento, +19°C a Torino e Milano, +17°C ad Alessandria

MeteoWeb

La forte ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia è entrata nella fase critica, tanto che la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e Piemonte. Proprio in Piemonte maggiori disagi si sono registrati nell’Alessandrino, con fiumi esondati e allagamenti. Scenari ancora più tragici si sono verificati in Liguria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 4 ottobre 2021, in alcune località italiane: