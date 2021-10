Meteo, le temperature minime di oggi: risveglio gelido al Centro/Sud con -3°C a Cittareale e Leonessa, -2°C a San Pietro Avellana, +1°C a Serra San Bruno

MeteoWeb

Dopo un venerdì piuttosto ventilato, soprattutto al Centro/Sud, le previsioni meteo per il fine settimana evidenziano un leggero miglioramento, soprattutto sotto il profilo della ventilazione e anche termico. I venti sono attesi in progressiva attenuazione, specie domenica, e anche le temperature potranno guadagnare qualche grado in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, appenniniche e meridionali. Sotto l’aspetto delle precipitazioni, su gran parte del paese il tempo sarà asciutto e ampiamente soleggiato, salvo una moderata instabilità tra le isole maggiori e localmente sulla Calabria meridionale.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 16 Ottobre 2021, in alcune località italiane: