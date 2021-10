Meteo, le temperature minime di oggi: 0°C a Cascia, +1°C a Bolzano e Leonessa, +19°C a Siracusa

MeteoWeb

Ieri tornato a splendere il sole anche all’estremo Sud Italia, dopo il forte maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo nei giorni scorsi. La tempesta è attiva sul mar Jonio e provoca forti temporali in Tunisia e nel Canale di Sicilia. La tregua durerà anche oggi, Giovedì 28 Ottobre, ma in serata il Ciclone Mediterraneo si incattivirà, degenerando in un vero e proprio “Medicane”, un Uragano Mediterraneo con caratteristiche tropicali, che risalirà su Sicilia e Calabria nel corso della giornata di Venerdì.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 28 Ottobre 2021, in alcune località italiane: