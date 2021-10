Meteo, le temperature minime di oggi: +21°C a Ponza e Ventotene, +12°C a Bolzano e Benevento

MeteoWeb

Prima domenica di ottobre caratterizzata da un moderato afflusso di aria umida oceanica, soprattutto sul medio-basso Tirreno in mare, ancora con debole circolazione ciclonica alle medie quote. Insisteranno condizioni per instabilità in particolare sulla Sicilia, ma anche sulla Campania, soprattutto occidentale e sul Lazio.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 3 Ottobre 2021, in alcune località italiane: