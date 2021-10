Meteo, le temperature minime di oggi: +20°C a Trapani e Palermo, +19°C a Brindisi, +5°C a Norcia

MeteoWeb

La circolazione generale sta cambiando sull’Italia. Gli affondi depressionari dal Nord Atlantico e dal Nord Europa stanno progressivamente assumendo una direttrice meridiana in corrispondenza dell’Europa centrale e del nostro bacino. Insieme alla saccatura si è andato formando anche un minimo depressionario a tutte le quote, da quelle medio-alte fino al suolo, con circolazione ciclonica in corrispondenza della nostra penisola.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 7 Ottobre 2021, in alcune località italiane: