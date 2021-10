Meteo: Trieste si è svegliata sferzata dalla Bora, attese raffiche di 100 km/h tra oggi e domani

MeteoWeb

Trieste si è svegliata sferzata dalla Bora, che nel pomeriggio e domani potrebbe fare registrare raffiche di 100 km/h.

Questa mattina i primi disagi, con il villaggio di stand della regata Barcolana, che si disputerà domenica, chiuso per sicurezza.

L’Osmer, l’osservatorio meteorologico regionale, ha annunciato vento in aumento: la Bora è prevista in ulteriore intensificazione, moderata nella giornata di sabato e in leggero calo domenica, quando però non sono escluse ancora raffiche a tratti molto forti.

