Meteo USA, almeno 6 tornado colpiscono il Missouri: danni e blackout a Fredericktown [FOTO]

Il National Weather Service ha confermato la formazione di un tornado, che ha colpito Fredericktown, città del Missouri sudorientale: forti tempeste hanno interessato lo Stato e per poi spostarsi nell’Illinois durante la notte, lasciandosi dietro danni a edifici e blackout, ma senza provocare feriti.

Il National Weather Service ha confermato che un tornado EF-3 ha colpito Fredericktown domenica notte, danneggiando case, aziende e la principale sottostazione elettrica che alimenta la città di circa 4.000 persone. Un tornado con quella classificazione è considerato forte e la velocità del vento varia da 219 a 266 km/h. Il National Weather Service ha riferito che i rapporti preliminari indicano che fino a 6 tornado potrebbero avere toccato terra nel Nord del Missouri.

“E’ stato un grande e classico sistema di tempeste autunnali che si è sviluppato nella parte centrale del Paese. Si è rafforzato quando è passato sopra la regione di St. Louis,” ha affermato il meteorologo NWS Jared Maples all’Associated Press. Le tempeste hanno causato forti piogge, portando ad alcune inondazioni intorno agli affluenti e nelle zone basse. Il NWS ha riferito che oltre 6,35 cm di pioggia sono caduti nell’area di Chicago durante i temporali iniziati domenica e proseguiti fino a lunedì. Sono state registrate raffiche di vento fino a 77 km/h all’aeroporto internazionale di Chicago Midway. Sono stati anche segnalati danni provocati da un possibile tornado a St. Mary, Missouri, a circa 55 miglia a sud-est di St. Louis: sono stati riportati tetti divelti e alberi e pali della luce abbattuti. Possibili tornado sono stati segnalati appena ad ovest di Kingston, Missouri, così come vicino a Linneus e Winigan nel Missouri centro-settentrionale. Un tornado EF-2 è stato confermato a Purdin, una piccola città di circa 200 abitanti nella contea centro-settentrionale di Linn, ha riferito il National Weather Service.

Confermati anche 2 tornado EF-O vicino a Sedalia, a circa 123 km a sud-est di Kansas City. Non si registrano danni o feriti gravi.

Il maltempo nel Midwest è arrivato a seguito di una potente tempesta diretta verso la California meridionale, dopo aver inondato le autostrade, abbattuto alberi e causato frane di fango nelle aree bruciate dai recenti incendi nella parte settentrionale dello Stato. La tempesta è stata accompagnata da piogge torrenziali e forti venti. Il sistema che ha colpito il Midwest si è spostato verso est nella Valle dell’Ohio, ha dichiarato il meteorologo NWS Alex Elmore. “Si è indebolito mentre si sposta verso est,” ha detto l’esperto. “C’è la possibilità di maltempo in Carolina del Nord e del Sud e parti della Virginia, Kentucky e Tennessee“.