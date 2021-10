Mongolfiera colpisce il Tempio Voltiano e spezza una scultura: ingenti danni al monumento simbolo di Como – VIDEO

MeteoWeb

Qualcosa deve essere andato storto nel decollo di una mongolfiera a Como, finita per danneggiare il Tempio Voltiano. Uno dei monumenti simbolo della città lombarda, dedicato allo scienziato Alessandro Volta, ha riportato ingenti danni dopo che ieri, lunedì 11 ottobre, una mongolfiera ha impattato su di esso.

Non ci sono feriti tra le persone che erano sul pallone aerostatico ma dopo l’impatto, un fregio a colonna si è staccato ed è caduto a terra, in un momento in cui fortunatamente non c’erano passanti (vedi video in fondo all’articolo). Anche alla scalinata del Tempio è stata danneggiata, colpita dal fregio volato a terra. Dal video, si può vedere come la mongolfiera prima vada a finire sugli alberi e poi contro il Tempio, tra l’incredulità dei presenti.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale e gli esperti della Sovrintendenza per valutare i danni. Dalle prime informazioni, anche una porzione di una delle figure mitologiche collocata sul tetto del monumento sarebbe stata danneggiata. In questo caso sembra che il frammento staccato sia rimasto nel cestello della mongolfiera.

Il Tempio Voltiano era chiuso da tempo per lavori ma la riapertura era prevista a breve. Ora questo incidente potrebbe rendere necessari nuovi lavori.