Montagna: incidente sull’Appennino tosco-emiliano, morto escursionista sulla via dei Balzi dell’Ora

Grave incidente sull’Appennino tosco-emiliano: un escursionista è morto cadendo sulla via dei Balzi dell’Ora, nel comprensorio del Corno alle Scale, in provincia di Bologna.

Sul posto due squadre del Cnsas e l’elicottero 118 di Pavullo.

La via dei Balzi dell’Ora è un percorso per escursionisti esperti. La cima è a 1.945 metri.