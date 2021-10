Morte Samuele Mussillo, la figlia Gaia: “grazie a tutti per la vicinanza, avete avuto modo di conoscere il suo animo da poeta”

MeteoWeb

“Oggi non sarà il solito venerdì: il nostro Samuele non vi darà il “buongiorno”. Avete avuto modo di conoscere il suo cuore, la passione per particolare lavoro che svolgeva con anima e corpo, il suo animo da poeta e molto altro, per chi ha avuto modo di scoprire la sua fede. Messaggi e richieste sono state sempre riscontrate senza mai chiedere nulla: era il suo amore per questa città, per il bene, per il prossimo, motore e ricompensa. Non è certo questo un post poetico come altri precedenti su questa pagina ma desideravo darvi un segno d’affetto per la vicinanza che dimostrate. Lui da oggi ha cambiato prospettiva di osservazione: da oggi dall’Alto. Grazie. Con affetto, Gaia“.

Con questo messaggio Gaia Mussillo, la figlia del noto meteorologo messinese Samuele stroncato da un infarto fulminante ieri sera, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno espresso affetto e vicinanza al noto giornalista televisivo peloritano che su facebook gestiva una pagina di meteorologia con oltre 67 mila follower. Ieri pomeriggio il suo ultimo articolo sulla fase di maltempo in atto, e con le previsioni per le ore successive. Quelle che sarebbero state le ultime della sua vita.