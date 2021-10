Disastro di Chernobyl: morto il direttore della centrale Viktor Bryukhanov, assicurò che le radiazioni erano “sotto controllo”

MeteoWeb

E’ morto all’età di 85 anni Viktor Bryukhanov, primo e unico direttore della centrale nucleare di Chernobyl.

Bryukhanov fu licenziato poche settimane dopo l’esplosione del quarto reattore, avvenuta, come noto nel 1986. Venne successivamente condannato, dal Tribunale supremo dell’Urss, a 10 anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di violazioni della sicurezza: dopo aver scontato metà della sua condanna, era stato poi rilasciato.

Come emerso da documenti recentemente declassificati in Ucraina, nel primo rapporto che scrisse subito dopo l’esplosione, Bryukhanov assicurò le autorità che i livelli di radiazione erano “sotto controllo“.