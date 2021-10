Neonato in pericolo di vita trasportato da Cagliari a Genova a bordo di un C-130 dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Si è concluso alle 15:30 di oggi un volo sanitario urgente di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha trasportato dall’aeroporto di Cagliari a quello di Genova un bambino di sole due settimane in imminente pericolo di vita.

La richiesta di trasporto sanitario d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova è pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha avviato immediatamente le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio della 46^ Brigata Aerea di Pisa, in prontezza operativa per questo genere di missioni.

In particolare, la gestione ed il coordinamento della missione è stata condotta dalla Sala operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare con sede a Poggio Renatico che ha assegnato la missione alla 46^ Brigata Aerea, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare che assicura il trasporto tempestivo di personale e materiale ovunque sia richiesto.

Il piccolo, protetto all’interno di una culla termina, è stato assistito durante il volo di trasferimento da una equipe di personale sanitario specializzato. Una volta che il velivolo militare è atterrato a Genova, il piccolo paziente è stato trasportato immediatamente in ambulanza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

​Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche come in questa occasione. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Per questo genere di missioni di soccorso, ove ci siano particolari necessità operative, possono essere impiegati anche gli elicotteri del 15° Stormo.