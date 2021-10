Maltempo, freddo in Abruzzo: neve fino a 1.400 metri, -5,2°C al Rifugio Franchetti – FOTO

MeteoWeb

Clima invernale in Abruzzo, con la neve scesa fino a 1400 metri di quota. Imbiancata la zona del Rifugio Fioretti, a 1.500 metri sul Gran Sasso, nella Val Chiarino, alle pendici del Monte Corvo, territorio della frazione aquilana di Arischia. E nel Teramano, sui Monti della Laga, in localita’ Il Ceppo, a 1.334 metri di quota.

La rete meteo dell’associazione Aq Caput Frigoris, che con le sue webcam ha immortalato la prima neve della stagione, ha registrato temperature minime sotto lo zero in diverse localita’, come i -5,2°C della stazione meteo del Rifugio Franchetti, a 2.433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso; i -2,9°C della stazione “La Madonnina” a quota 2.003 metri in localita’ Majelletta-Blockhaus sulla Maiella (dato acquisito in collaborazione con Chieti Meteo); i -2,8°C di Campo Imperatore, rilevati dalla stazione “Giardino alpino” a 2132 metri sul Gran Sasso, i -2,7°C sul Monte Genzana, a 1980 metri.