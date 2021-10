Meteo, nevica a Bodø, in Norvegia: partita al freddo e sotto la neve per la Roma – FOTO

MeteoWeb

Oggi a Roma è stata registrata una temperatura di +22°C. Sarà un bello sbalzo termico quello che vivranno i calciatori della squadra della Capitale che tra poco affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt in una gara del gruppo C di Conference League. La città di Bodø, infatti, si trova nel Circolo Polare Artico e in questo momento, sono in atto nevicate. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano il paesaggio innevato, condizioni completamente opposte rispetto al caldo autunnale che stiamo vivendo in Italia.

Nonostante questo, sono centinaia i tifosi giallorossi che hanno deciso di seguire la propria squadra e che quindi ora si trovano a fare i conti con il freddo e anche con la neve.