“Francia e Italia uniti per la libertà. No Green Pass”: manifestazione in corso al valico autostradale dell’A10 a Ventimiglia

Decine di persone stanno manifestando contro il Green Pass, italiano e francese, al valico autostradale dell’A10, a Ventimiglia.

“Francia e Italia uniti per la libertà. No Green Pass“, si legge su uno dei cartelli. “Siamo qui a lottare per i diritti di tutti: italiani e francesi“, ha dichiarato uno dei manifestanti.

“Sono una mamma e sono qui perché non sopporto che le mie due bambine vadano in giro con la mascherine o si vaccinino. Basta con questa dittatura sanitaria. Dobbiamo svegliare la gente,” ha affermato una mamma.

La manifestazione è pacifica.