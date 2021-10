Non solo l’Uragano Mediterraneo: scossa di terremoto magnitudo 3.8 nel Canale di Sicilia, epicentro tra Malta e Lampedusa

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ad appena 9.9 km di profondità ha colpito alle 21:14 di questa sera il Canale di Sicilia, con epicentro nei pressi di Lampedusa. La scossa è stata distintamente avvertita a Lampedusa e Linosa, ma non ha provocato alcun danno. Come se non bastasse l’allerta meteo per l’Uragano Mediterraneo “Apollo” che si trova proprio nei pressi dell’epicentro di questa scossa, un altro evento naturale che alimenta preoccupazione negli abitanti dell’area.