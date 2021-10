Notte di forte maltempo a Palermo: disagi, allagamenti e automobilisti bloccati nelle auto. Poi spunta l’arcobaleno [FOTO]

MeteoWeb

Piogge intense nella notte e nelle prime ore del mattino hanno colpito Palermo: tanti i disagi segnalati in varie zone della città, come box allagati, strade trasformate in fiumi e automobilisti bloccati nelle auto.

Tante le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco nelle scorse ore: le criticità si sono concentrate in via Castelforte, in via Ugo la Malfa e in viale Regione siciliana.

Poi, dopo la pioggia, con le strade ancora allagate, i palermitani si sono svegliati con uno spettacolo ben visibile e ammirato in tutta la città: l’arcobaleno.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte, con codice giallo su Palermo. In particolare, si legge nel bollettino, “si prevedono venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali. Mareggiate sulle coste esposte“.

