La capitale e la 2ª più grande città dell’India: Nuova Delhi vista dallo Spazio [FOTO]

Nuova Delhi, la capitale e la seconda più grande città dell’India, è mostrata in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2.

Nuova Delhi è situata nella parte centro-settentrionale del Paese e sorge all’interno della vasta area metropolitana di Delhi, il territorio della capitale dell’India. A est, Delhi è delimitata dallo stato dell’Uttar Pradesh, mentre a nord, ovest e sud è delimitata dallo stato di Haryana.

L’area urbana di Delhi comprende la città storica della Vecchia Delhi a nord, Nuova Delhi a sud e ora include anche le vicine città di Ghaziabad, Faridabad, Gurugram e Noida. Dallo spazio, l’insieme di questi paesaggi urbani appare di una tonalità grigio chiaro.

Nuova Delhi, centro governativo, commerciale e finanziario dell’India, è considerata una delle città in più rapida crescita del Paese e del mondo. Il modello dritto e diagonale degli ampi viali alberati di Nuova Delhi, che presenta ampi spazi di verde, la fa apparire come una regione dai toni più scuri e contrasta con le strade più strette e tortuose della Vecchia Delhi.

Oltre a fornire informazioni dettagliate sulla vegetazione terrestre, Copernicus Sentinel-2 è progettato per ricoprire un ruolo chiave nella mappatura delle differenze nella copertura del suolo – per comprendere il paesaggio, mappare il modo in cui viene utilizzato e monitorare i cambiamenti nel tempo. Poiché le città continuano ad espandersi, Sentinel-2 può essere utilizzato inoltre per monitorare l’espansione urbana e assistere gli urbanisti.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space.