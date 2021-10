Oggi la nuova missione di Blue Origin con William Shatner, quando e come vedere il lancio [VIDEO LIVE]

MeteoWeb

Il veicolo spaziale Shepard di Blue Origin “RSS First Step” decollerà oggi dal Texas per un nuovo volo suborbitale: a bordo l’attore di Star Trek William Shatner e altre tre persone.

Il webcast (video in basso) avrà inizio alle 14:30 ora italiana, mentre la partenza è prevista alle ore 16.

Il nuovo Shepard RSS First Step porterà Shatner e il suo equipaggio fino al confine dello Spazio, dal sito di lancio uno di Blue Origin vicino a Van Horn, in Texas.

Shatner e Audrey Powers di Blue Origin, vicepresidente della missione e delle operazioni di volo della compagnia, partiranno insieme ai passeggeri paganti Chris Boshuizen, co-fondatore della società di osservazione della Terra Planet, e Glen de Vries, vicepresidente presso la società di software francese Dassault Systèmes. I due imprenditori non hanno rivelato quanto hanno pagato per i loro posti, ma è probabile che sia un prezzo consistente (Blue Origin ha tenuto un’asta all’inizio di quest’anno per il primo posto su New Shepard, venduto per 28 milioni di dollari).

La missione “NS-18” sarà il secondo lancio con equipaggio di New Shepard e il 18° volo complessivo del veicolo (da cui il nome). La prima missione con equipaggio è decollata il 20 luglio: a bordo il fondatore di Blue Origin Jeff Bezos, suo fratello Mark, la pioniera dell’aviazione Wally Funk e lo studente olandese Oliver Daemen.

Su quel volo, il 18enne Daemen e l’82enne Funk sono diventati rispettivamente la persona più giovane e più anziana a raggiungere lo Spazio. Shatner, che ha 90 anni, strapperà il titolo a Funk quando NS-18 si innalzerà verso l’ultima frontiera.

Missione Blue Origin: come vedere il lancio e cosa accadrà oggi

Il lancio del secondo volo con equipaggio di New Shepard sarà trasmesso in diretta (video di seguito). Il decollo è previsto alle 16 ora italiana.

Un tipico volo New Shepard dura 11 minuti: dopo l’atterraggio, sarà probabilmente disponibile una trasmissione in diretta con gli astronauti.

Un normale volo di New Shepard prevede un volo del veicolo spaziale ben al di sopra della linea di Kármán (100 km) che le autorità internazionali riconoscono come il confine dello Spazio.

Il razzo tornerà al sito di lancio autonomamente e atterrerà, e la capsula dell’equipaggio discenderà pochi minuti dopo con un paracadute.