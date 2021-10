Oman in ginocchio dopo il passaggio del ciclone Shaheen: almeno 5 morti, allagamenti e frane [VIDEO]

MeteoWeb

Oman in ginocchio dopo il passaggio del ciclone Shaheen: al momento sono state confermate 5 vittime, e dei pescatori iraniani sono dispersi, mentre la tempesta si è spostata nell’entroterra e si è indebolita.

Le autorità dell’Oman hanno riferito di aver trovato il corpo di un uomo scomparso, trascinato via dalla furia dell’acqua. Ieri, mentre la tempesta si abbatteva sull’area, un bambino è annegato allo stesso modo e due persone sono morte a causa di una frana.

In Iran, la televisione di Stato ha riferito che i soccorritori hanno trovato il corpo di uno dei cinque pescatori scomparsi al largo di Pasbandar, un villaggio di pescatori vicino al confine della Repubblica islamica con il Pakistan.

Il Dipartimento meteorologico indiano ha affermato che i venti da Shaheen fanno registrare al momento picchi di 90 km/h e continueranno a indebolirsi. La tempesta si indebolirà in una depressione tropicale nelle prossime ore.

Shaheen ha effettuato il landfall con venti che hanno raggiunto i 150 km/h. Si sono registrati allagamenti diffusi mentre la tempesta si spingeva più in profondità nel sultanato, e i suoi bordi esterni raggiungevano i vicini Emirati Arabi Uniti.