Parroco di 41 anni muore per ipertensione: cordoglio e sbigottimento dopo il ricovero a pochi giorni dal vaccino

MeteoWeb

E’ tanto lo sbigottimento ed è immenso il cordoglio tra i parrocchiani della parrocchia di Sant’Atanasio, a Roma, dopo la morte di Don Mauro, i cui funerali saranno celebrati presso il Santuario del Divino Amore martedì mattina. Don Milton Mauro Vera Roa aveva solo 41 anni, ed era stato vicario parrocchiale presso la parrocchia di Sant’Atanasio, a Pietralata. I parrocchiani, che lo amavano e lo rispettavano per il suo essere sempre in mezzo alla gente con umiltà e leggerezza, stanno ora depositando numerosi messaggi di cordoglio anche sulla pagina Facebook della parrocchia. “Ringraziamo Dio per averci fatto incontrare, oggi ti saluteremo ma tu sarai sempre con noi nella Gloria di Dio. Ciao Don!“, scrive ad esempio una parrocchiana.

A dare notizia della scomparsa del giovane sacerdote, avvenuta sabato scorso, è stato il cappellano del nosocomio romano attraverso un post sulla pagina Facebook: “Purtroppo è la notizia che non avremmo mai voluto darvi. Ma don Mauro ci ha lasciato. Tutta la nostra comunità si stringe in preghiera”.

La scomparsa di Don Mauro ha lasciato sgomento e dolore nell’intera comunità. Il prete, originario del Cile, era stato assegnato alla parrocchia di Sant’Atanasio per quattro anni, tra il 2017 e il 2021. “E’ rimasto con noi fino a luglio di quest’anno – come ha spiegato don Vincenzo, reggente della parrocchia di Pietralata, a RomaToday – Poi è stato assegnato alla parrocchia di San Carlo Borromeo”.

Sono tanti i dubbi sulla morte di un giovane sacerdote che fino a pochi mesi fa era sanissimo e i parrocchiani stessi esprimono le proprie perplessità sui social. Don Mauro si era vaccinato nel merse di maggio (come lui stesso aveva voluto condividere con i suoi amici su facebook) ma dopo un paio di mesi, in piena estate, è stato ricoverato presso l’ospedale Gemelli a causa di una improvvisa ipertensione. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi mesi durante il ricovero: Don Mauro non si è più ripreso. Una tragedia inspiegabile su cui ci saranno ulteriori accertamenti.