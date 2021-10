Pesce e frutti di mare contaminati da sostanze pericolose: scatta il richiamo dai supermercati italiani

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi due avvisi di richiamo alimentare per pesce e frutti di mare contaminati da sostanze pericolose per la salute, entrambi ritirati per rischio microbiologico. Si tratta nello specifico dei seguenti prodotti:

Carpaccio di pesce spada affumicato , marchio Gastronomia Valdarnese, lotto di produzione n°63E31 venduto in confezioni da 100 gr, con data di scadenza indicata in 23/10/2021. Il prodotto è stato ritirato per presenza di listeria monocytogenes .

Vongole del Pacifico precotte 100 gr sgusciate e surgelate, marchio Veliero, prodotto da Sgattoni Surgelati srl, lotto di produzione n°L.13ES, con data di scadenza indicata in 05/23. Il prodotto è stato ritirato per presenza di salmonella.

In entrambi i casi il Ministero richiede di non consumare ma di riconsegnare i prodotti al punto vendita in cui sono stati acquistati.