Meteo, piogge record in California grazie ad un fiume atmosferico: un aiuto contro siccità e incendi – FOTO

Un potente fiume atmosferico ha portato piogge torrenziali in California domenica 24 e lunedì 25 ottobre, contribuendo ad alleviare le condizioni di siccità in alcune aree. La NOAA descrive un fiume atmosferico come “una fascia lunga e stretta di aria molto umida che si muove nell’atmosfera e che si forma tipicamente sul Pacifico settentrionale”.

Quando il fiume atmosferico ha raggiunto la California, le preoccupazioni delle autorità sono passate velocemente dagli incendi alle inondazioni. Il diluvio che la California ha ricevuto ha riportato in vita corsi d’acqua e cascate, coprendo anche le montagne di neve e aiutando a domare gli incendi. Il sistema si è indebolito mentre si spostava verso sud ma ha scaricato quantità di pioggia sufficienti a provocare frane che hanno bloccato le strade sulle San Bernardino Mountains, a nord-est di Los Angeles. Nel settore settentrionale dello stato, le forti piogge hanno causato diffusi allagamenti e frane nel corso del weekend. Forti venti hanno abbattuto molti alberi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La Pacific Gas & Electric ha segnalato che 380.000 case e aziende erano rimaste senza energia elettrica.

Nonostante i problemi creati, la pioggia e la neve sono state le benvenute nel nord della California, che era così asciutta che quasi tutta è considerata colpita da siccità estrema o eccezionale. La pioggia ha anche ridotto le possibilità di ulteriori incendi in un’area che ha subito il peggio di un altro anno devastante per quanto riguarda gli incendi.

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) definisce i quantitativi totali di pioggia “impressionanti”, con 280mm ai piedi del Mount Tamalpais, nella contea di Marin, e 100mm a San Francisco, il 4° giorno più piovoso per la città. A Sacramento, a nord-est di San Francisco, sono caduti 138,2mm, che hanno battuto il record di pioggia in un giorno che resisteva dal 1880. Lungo la costa centrale, sono stati registrati quasi 137,2mm di pioggia alla California Polytechnic State University in San Luis Obispo.

Nella California meridionale, sono caduti 27,9mm a Beverly Hills. L’Interstate 80, la grande autostrada che attraversa la Sierra Nevada fino a Reno, in Nevada, è stata chiusa a causa delle forti nevicate lunedì. Nelle contee di Colusa e Yolo, le strade statali 16 e 20 sono state chiuse per diversi chilometri a causa delle frane.

Il Lago Oroville, un grande bacino del nord della California, ha visto un aumento dei suoi livelli dell’acqua di 6,10 metri nel corso della scorsa settimana: la maggior parte dell’aumento è arrivata tra sabato 23 e lunedì 25 ottobre, durante il picco della tempesta.

Anche se le piogge sono state impressionanti, la California fa i conti con una grave siccità, quindi le autorità sostengono che siano necessarie molte più piogge per avere un impatto significativo.

Lo stesso sistema ha colpito anche gli stati di Oregon e Washington, causando blackout che hanno interessato decine di migliaia di persone. Due persone sono morte quando un albero è caduto su un veicolo nell’area di Seattle.