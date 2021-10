Potenziato il “cuore pulsante” dell’ESA sugli asteroidi: inaugurato oggi a Frascati il nuovo centro per la difesa planetaria

Da anni, l’ESA è impegnata nello studio dei pericoli provenienti dallo spazio e, per quanto riguarda gli asteroidi, tale impegno ha significato garantire la capacità europea di rilevare, monitorare e comprendere la situazione asteroidale nello spazio circostante il nostro pianeta.

Nel 2019, l’ESA ha adottato un rinnovato programma di difesa spaziale, chiamato “Space Safety“. I “protettori del pianeta” dell’ESA non solo stanno costruendo nuovi e modernissimi “occhi” telescopici puntati al cielo e migliorando le capacità computazionali per predire i rischi di impatto, ma stanno anche collaborando con la comunità internazionale per ideare, costruire e lanciare missioni spaziali a supporto dei primi test di deflessione di asteroidi.

Una maggiore responsabilità comporta quindi la necessità di ampliare le strutture di coordinamento che fungono da nucleo per le attività di analisi e per la raccolta dati sugli asteroidi dell’Agenzia.

“Il nostro nuovo Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC) e le sue attività sono un importante strumento di cooperazione internazionale, che riflette il carattere globale dei pericoli che tutti noi potremmo dover affrontare a causa degli asteroidi“, dice il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher. “L’Ufficio per la Difesa Planetaria dell’ESA è in stretto contatto con tutte le principali organizzazioni che monitorano il rischio di asteroidi, dal Planetary Defense Coordination Office della NASA e il loro Centro per gli studi NEO, ai comitati delle Nazioni Unite che aiutano a coordinare lo sforzo globale. L’Ufficio per la Difesa Planetaria sta anche eseguendo la gestione tecnica delle attività recentemente avviate sulla sicurezza spaziale in collaborazione con l’Unione Europea. Le nostre attività sono parte di uno sforzo comunitario mondiale, e il NEOCC dimostra che l’Europa e l’ESA in particolare possono portare qualcosa di sostanziale e indispensabile al tavolo“.

Una nuova casa per il “cappello parlante” dell’ESA per gli asteroidi

Quello che un tempo era un modesto ufficio presso ESRIN, la sede ESA a Frascati (Roma), in Italia, è stato ristrutturato ed espanso di modo da ospitare il Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC).

La nuova sede fungerà anche da hub principale per i dati osservativi quotidiani provenienti dai futuri telescopi Flyeye dell’ESA, il primo dei quali è attualmente in fase di assemblaggio e integrazione in uno stabilimento di Milano.

“Il NEOCC è un elemento centrale dell’ESA per la difesa planetaria. È un po’ come una sorta di “cappello parlante” europeo che classifica gli asteroidi“, spiega Detlef Koschny, capo dell’Ufficio ESA per la Difesa Planetaria. “Un’attività chiave dell’ufficio è, per esempio, la compilazione della lista degli asteroidi pericolosi. Il NEOCC identifica tutti gli asteroidi con probabilità di impatto sulla Terra superiore a zero, quindi raccoglie tutte le osservazioni disponibili, aggiungendone altre se necessario, finché non viene determinata precisamente l’orbita di ogni oggetto“.

Luca Conversi, responsabile del NEOCC, aggiunge che “le osservazioni e i dati sugli asteroidi provengono da tutto il mondo, e ogni giorno il team del Centro di Coordinamento utilizza questi dati per determinare l’orbita e il rischio di impatto di questi antichi corpi celesti“. “Come quasi sempre accade, più capiamo la traiettoria di un oggetto, più abbiamo certezza che non colpirà la Terra. Ma ci stiamo preparando anche a situazioni in cui ciò non dovesse essere il caso“.

Il Centro è infatti il punto di accesso a un’intera rete di dati e informazioni europee. Inoltre, il Centro stesso fornisce informazioni vitali sulle orbite degli asteroidi, sul monitoraggio degli impatti, sulle analisi dei rischi e altro ancora.

Il NEOCC non solo contribuisce e coordina le osservazioni di asteroidi e comete nel sistema solare, e valuta e controlla la minaccia rappresentata da eventuali rocce spaziali che si avvicinano alla Terra, ma propone anche, ove necessario, misure atte a mitigare eventuali danni, per esempio interagendo con le agenzie preposte a fronteggiare le emergenze in caso di impatto imminente.

L’Ufficio per la Difesa Planetaria dell’ESA è attualmente composto da 15 persone, metà delle quali lavora presso il NEOCC, mentre la restante parte opera in altri centri dell’ESA, tra cui ESTEC nei Paesi Bassi, ESOC in Germania e ESAC in Spagna.

“Grazie all’inaugurazione del Near-Earth Object Coordination Centre in ESRIN, è stato centrato un importante obbiettivo” dichiara Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). “La difesa planetaria è prioritaria per l’Italia, come si evince anche dalla partecipazione al primo esperimento di deflessione degli asteroidi attraverso le missioni DART, LICIACube e Hera. Il nostro Paese sostiene fin dall’inizio i programmi ESA dedicati alla sicurezza spaziale, come un’opportunità volta a offrire a livello mondiale valore alle competenze della comunità scientifica italiana il cui lavoro è incentrato sul pericolo degli asteroidi. Nel corso degli anni, l’ESA è progredita nelle principali aree di monitoraggio dell’impatto, nel tracciamento degli asteroidi e nell’osservazione delle scoperte, grazie allo straordinario lavoro di un team di esperti altamente qualificati. Merita di essere menzionato l’ambiente logistico all’avanguardia inaugurato oggi all’ESRIN. Un chiaro segno che siamo sulla strada giusta verso la protezione del nostro pianeta e dei suoi cittadini“.