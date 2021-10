Previsioni Meteo: al Sud breve tregua, poi tornano nubi e rovesci. Tutti i dettagli fino al 20 ottobre

MeteoWeb

Dopo le nubi e le piogge, ancora di oggi, sulle regioni estreme meridionali, il tempo si rimetterebbe anche al Sud, tuttavia, stando alle ultimissime previsioni meteo, lo farebbe temporaneamente. Infatti, l’ipotizzato aumento generalizzato dell’alta pressione sul territorio italiano, potrebbe essere disatteso proprio sulle regioni meridionali estreme, ancor più sulla Sicilia e sulla Calabria centro-meridionale, temporaneamente anche sulla Sardegna orientale. Ciò a causa di una possibile presa di vigore delle correnti settentrionali, grazie a una moderata goccia fredda nord-europea che, nel corso della giornata di sabato, potrebbe tornare a insidiare il bordo orientale anticiclonico, infrangendolo nuovamente e penetrando verso il bacino centrale del Mediterraneo, soprattutto all’altezza del medio-basso Tirreno.

Questa manovra, anche un po’ a sorpresa, potrebbe ritardare un recupero anticiclonico, previsto qualche giorno fa verso un po’ tutto il paese e reiterare, invece, un’azione fresca e moderatamente instabile per il fine settimana e probabilmente anche per inizio della settimana successiva, in particolare sull’estremo Sud, specie, lo ribadiamo ancora una volta, tra Sicilia e Calabria. Gli elementi circa questo nuovo moderato strappo barico inflitto dalla circolazione nordatlantica all’alta pressione in crescendo da Ovest, non solo ancora ben chiari, e, quindi, ancora piuttosto approssimative sono anche le conseguenze in termini di instabilità. In linea di massima, già nel corso di sabato 16, più nubi e rovesci potrebbero interessare la Sardegna, poi via via in trasferimento verso il basso Tirreno e la Sicilia per domenica 17. A seguire, per lunedì 18, nubi con rovesci potrebbero ancora interessare la Sicilia orientale e la Calabria centro-meridionale, mentre migliorerebbe progressivamente sul resto della Sicilia e già più sole sulla Sardegna. Va detto, però, che sul resto del paese, l’alta pressione continuerebbe un po’ imperterrita a portare tempo stabile e ampiamente soleggiato, con condizioni che migliorerebbero anche sulle regioni del medio basso Adriatico e sul resto delle aree meridionali. Il contesto termico, però, rimarrebbe abbastanza fresco con temperature sotto le medie soprattutto al Centro Sud, nella norma tra Toscana, Marche e Nord Umbria, un po’ sopra la norma al Nord.