Previsioni Meteo: al via peggioramento, da oggi nubi in aumento e piogge sparse

Il tempo va cambiando da oggi sull’Italia, come annunciato nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Un ramo instabile settentrionale ha già affondato la sua azione verso il Mediterraneo occidentale, mettendo in moto aria umida in direzione delle nostre regioni in particolare settentrionali e tirreniche. Già su queste aree sono presenti nubi diffuse, anche con addensamenti e già precipitazioni sparse in queste ore mattutine, in particolare sul Levante Ligure e sul Nord Toscana. Addensamenti con qualche locale rovescio anche sul Cuneese, isolati sul Ponente Ligure e altri sparsi su alto Piemonte, confini elvetici della Valle d’Aosta, più deboli e occasionali sulla Bergamasca e poi tra Bresciano, Nord Mantovano e Veronese. Addensamenti anche sul medio Tirreno in mare, con locali rovesci di fronte alle coste laziali, per il resto nubi irregolari altrove al Nord e sulle regioni tirreniche, ma scarsi fenomeni.

Per la giornata, le previsioni meteo continuano a computare nubi diffuse sulle medesime aree, con addensamenti più significativi tra il Levante ligure e l’alta Toscana, qui con precipitazioni temporaneamente anche di moderata-forte intensità con possibili accumuli, entro sera, fino anche a 50/60 mm tra lo Spezzino e la province di Massa e Carrara. Piogge moderate sul Friuli-Venezia Giulia centro-orientale, qualcuna occasionale sul medio Tirreno, tra il resto della Toscana, l’Umbria e soprattutto il Lazio, piogge locali sulla Campania. Tempo in progressivo miglioramento tra alto Piemonte, alta Lombardia e Alpi centrali in genere. Sul resto dei settori, condizioni di tempo mediamente più asciutto e anche con maggiori schiarite soleggiate. Da segnalare, per la giornata odierna, anche un incremento della ventilazione sudoccidentale o meridionale su gran parte del territorio, soprattutto sulle aree appenniniche centro-meridionali e sui bacini. possibili raffiche importanti fino a 80/90/100 km/h sull’Appennino centro-settentrionali, tra Umbria, Marche, Nord Toscana ed Emilia. Infine uno sguardo alle temperature, attese più o meno stazionarie, leggermente sopra media al Centro Nord, nella media al Sud con valori massimi non oltre i +25/+26°C, essenzialmente sulla Sardegna. Valori medi altrove in pianura compresi tra +15/+16°C e +23/+24°C.