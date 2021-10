Previsioni Meteo: al via progressivo peggioramento, giovedì 21 forti temporali in molte regioni

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il tempo a breve tornerà a cambiare sull’Italia. L’effimero promontorio anticiclonico, attivo in queste ore su buona parte del territorio nazionale, sarà destinato a cedere e a frantumarsi verso il Mediterraneo meridionale, sotto l’incidere progressivo di correnti umide e instabili nord-atlantiche. Non si tratterà di una circolazione depressionaria particolarmente profonda, piuttosto di anse cicloniche abbastanza ampie e non particolarmente curvate, tuttavia in grado di veicolare correnti umide oceaniche verso le nostre regioni e determinare un progressivo, seppure circoscritto, peggioramento del tempo. Le prime nubi dalla Francia, Baleari, inizieranno a raggiungere l’Italia nella giornata di mercoledì 20, apportando già locali addensamenti e qualche prima debole precipitazione, soprattutto sulla Liguria di Levante, localmente sulla Toscana, Ovest Emilia, Ovest Lombardia e sul Friuli. Si tratterà, però, solo dei prodromi di un peggioramento, che, invece, si farà più consistente nella giornata di giovedì 21.

Sarà in questa fase di metà settimana, che le previsioni meteo computano l’arrivo di primi fronti più intensi associati a rovesci e a temporali. I fenomeni colpiranno soprattutto, e in maniera decisamente più consistente, ancora una volta la Liguria di levante, l’alta Toscana, localmente l’Emilia occidentale e poi l’alto Piemonte, di più il Centro Nord Lombardia e diffusamente i settori alpini e prealpini centro-orientali, specie il Friuli e le aree ai confini con la Slovenia. Nubi e rovesci irregolari o anche qualche temporale si faranno strada anche verso il Centro, soprattutto tra l’Umbria, il Lazio, l’Ovest Abruzzo, l’Ovest Molise e la Campania centro-occidentale. In serata, i temporali si trasferiranno sulla Lombardia meridionale, localmente anche su Sudest Piemonte, continueranno sul Levante Ligure, su Nord Toscana e sull’Emilia; temporali possibili verso il Veneto orientale e su tutto il Friuli-Venezia Giulia, qui più forti. Secondo le previsioni meteo sono attesi accumuli importanti, entro giovedì sera, fino a 50/70 mm tra la Liguria di levante e soprattutto l’alta Toscana, possibili 40/50 mm sul Nordest Friuli e fino a 15/20/30 mm tra alto Piemonte e alta Lombardia, 10/20 mm localmente sulla Campania centro-occidentale. Sulle rimanenti aree tirreniche e settentrionali, nubi in aumento, ma fenomeni più deboli e localizzati, magari qualcuno isolato e debole anche sulla Sicilia; prevarrà il tempo asciutto e più soleggiato sulle aree adriatiche, sul resto del Sud e sulla Sardegna. Temperature attese più o meno stazionarie o in lieve aumento sulla Sardegna, con massime fino a +25/+26°C, essenzialmente sull’isola, valori mediamente compresi tra +17 e +23°C altrove.