Previsioni Meteo: alta pressione nella prima parte della settimana prossima

Le previsioni meteo confermano un sussulto anticiclonico nel corso della prima parte della prossima settimana. L’ulteriore allontanamento verso Est della depressione ellenica e l’approfondimento di un cavo depressionario sui settori atlantici centro-settentrionali, incentiveranno un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana a virare verso Est, puntando dapprima l’Europa centrale e la Francia, poi direzionandosi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Si tratterebbe di una puntata stabilizzante abbastanza rapida, al più della durata di 2/3 giorni, tuttavia in grado di legittimare ulteriormente il bel tempo già presente sulle regioni settentrionali e tirreniche e, magari, di apportare maggiori schiarite soleggiate anche verso buona parte delle regioni meridionali insulari, sebbene qui possano insistere ancora residue influenze fresche da Nord con ultimi disturbi.

Dunque, un avvio di settimana, la prossima, all’insegna, secondo le previsioni meteo, di un ampio soleggiamento da Nord a Sud, come evidenziato nell’immagine di sintesi nella mappa interna, soprattutto per le giornate di lunedì 18 e martedì 19. L’alta pressione, infatti, dalla Spagna, Francia, avanzerebbe progressivamente verso l’Italia, magari mostrandosi solo relativamente protettiva ancora una volta per le regioni estreme meridionali, dove residue infiltrazioni di aria fresca da Nord potrebbero portare ultimi addensamenti e qualche breve rovescio sparso. I fenomeni sarebbero occasionali o comunque deboli, localizzati tra la Puglia meridionale, i settori ionici calabresi e buona parte della Sicilia centro-orientale. Qualche rovescio o temporale più intenso tra il Messinese orientale e il Reggino, quindi in prossimità dello Stretto, e poi sul Mare Ionico centro-occidentale. Solo un po’ di nubi sparse, irregolari sul resto del Sud, ma bel tempo prevalente e così anche sulla Sardegna. Da evidenziare, per questa fase di inizio settimana, un aumento termico più apprezzabile, magari anche nell’ordine di +4/+5°C, stando alle ultimissime previsioni meteo. L’aumento potrebbe essere più evidente sulle regioni centrali, specie adriatiche, ma un po’ su tutte quelle centro-settentrionali, leggermente meno al Sud, tuttavia anche qui in aumento: le massime potrebbero spingersi fino a +25/+26°C sulle pianure centro-settentrionali. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo nel breve-medio periodo nei nostri quotidiani aggiornamenti.