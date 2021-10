Previsioni Meteo, il maltempo non dà tregua: dopo il Medicane Apollo arriva la Tempesta di Halloween

MeteoWeb

Il maltempo sta flagellando il Sud Italia da una settimana con piogge torrenziali soprattutto in Sicilia, dove tra domenica e martedì ci sono stati tre morti per due violente alluvioni-lampo prima a Scordia e poi a Catania. Nelle ultime ore il maltempo si è intensificato proprio nei settori sud/orientali della Sicilia colpiti da un vero e proprio “Uragano Mediterraneo”, il Medicane soprannominato “Apollo” che da ieri sera sta provocando piogge torrenziali con 287mm di pioggia a Siracusa, 220mm a Cozzo Spadaro, 197mm ad Augusta, 131mm a Pachino, 69mm a Ragusa, 65mm a Catania. La pioggia è accompagnata da venti impetuosi e forti mareggiate sulle coste. In serata, nelle ultime ore, il maltempo si è ulteriormente intensificato, estendendosi anche alla Calabria jonica dove sta diluviando con forti venti di grecale su catanzarese, vibonese e reggino orientali.

Il maltempo provocato dal Medicane “Apollo” proseguirà per tutta la giornata di Sabato 30 Ottobre con ulteriori nubifragi sulla Sicilia orientale, dove continuerà a diluviare soprattutto su Catania e Siracusa. Non ci sarà neanche il tempo di archiviare questo fenomeno così estremo che una nuova ondata di maltempo avanzerà sull’Italia, stavolta proveniente dall’oceano Atlantico. Si tratta di una vasta perturbazione oceanica che già nel corso della giornata di Sabato porterà le prime piogge al Nord/Ovest, su Piemonte, Liguria e Lombardia, ma sarà Domenica 31, l’ultimo giorno del mese e giorno della celebrazione di Halloween, che la nuova perturbazione raggiungerà il nostro Paese provocando una vera e propria tempesta che colpirà inizialmente la Sardegna, la Sicilia e la Liguria dove avremo una domenica tipicamente autunnale. Un clima caratteristico di Halloween: pioggia, vento forte e temporali. I più forti investiranno la Sardegna nel pomeriggio e la Sicilia in serata, ancora una volta nei settori meridionali e orientali dell’isola, tra il Canale di Sicilia e il mar Jonio: altri nubifragi colpiranno Ragusa, Siracusa e Catania.

Il maltempo proseguirà anche Lunedì 1 Novembre, durante la giornata di “Tutti i Santi“. Anche la festa di Ognissanti, quindi, sarà rovinata da piogge e temporali: molto forti al mattino in Sicilia e Calabria e in intensificazione su tutto il Nord nel corso della giornata. I temporali saranno violentissimi su Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia in veloce estensione in serata su Lazio e Campania. I temporali saranno molto forti e provocheranno violenti nubifragi con grandine e trombe d’aria in varie località del Paese, dalla pianura Padana al litorale tirrenico fino all’alto Adriatico, mentre per tutta la giornata soffieranno venti impetuosi di scirocco in tutt’Italia con conseguenti mareggiate.

Soltanto Martedì 2 Novembre la situazione migliorerà, anche se al mattino ci sarà ancora una coda di maltempo al Sud con piogge e temporali residui nel Salento e in Calabria. Ma anche questo miglioramento durerà poco. Molto poco: soltanto qualche ora. Mercoledì 3 inizierà infatti un’altra ondata di maltempo di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: