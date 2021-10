Previsioni Meteo: fine settimana con instabilità, nubi e temporali al Centro/Sud e al Nord/Ovest

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il tempo andrà facendosi progressivamente più instabile nel corso di questo fine settimana. Sebbene non siano attese particolari azioni depressionarie, un debole cavo d’onda instabile di matrice atlantica, in seno a una circolazione secondaria oceanica, sta già interessando e continuerà a interessare per tutto il fine settimana in Mediterraneo centrale, più nello specifico il medio-basso Tirreno. A esso si assoceranno più nubi con locati rovesci o anche temporali maggiormente probabili sulle regioni tirreniche centrali, verso la Campania e poi più a Sud, sulla Sicilia e localmente anche sulla Calabria. Nel frattempo, una circolazione umida dalla Francia si farà via via più incisiva verso alcune regioni settentrionali, specie di Nordovest, con arrivo anche qui di rovesci e temporali di una certa rilevanza, soprattutto nel corso della seconda parte del fine settimana.

Andando più nel dettaglio, le previsioni meteo computano, per oggi, Sabato 2 ottobre, nubi anche a elevato sviluppo verticale sul medio-basso Tirreno con rovesci e temporali diffusi, soprattutto in mare largo di fronte alle coste siciliane, campane e laziali, fenomeni, anzi, anche localmente forti in questo tratto di mare. Addensamenti con locali rovesci e temporali anche sulla Sicilia, soprattutto orientale, localmente centrale e meridionale e, nel corso della giornata, rovesci e temporali sparsi potranno interessare via via anche il Lazio occidentale, la Toscana centro-occidentale, localmente i settori appenninici settentrionali, toscani ed emiliani, e qualche area interna campana. Dal pomeriggio e ancora di più verso sera, addensamenti con locali rovesci o temporali giungeranno dalla Francia anche verso l’Ovest e Nord Piemonte, localmente su alta Lombardia. Tempo migliore sul resto dei settori, soprattutto su quelli adriatici e sui versanti orientali in genere, con maggiore soleggiamento e più asciutto. Nella giornata di domani, domenica 3 ottobre, continueranno nubi e rovesci, in particolare tra il Lazio, la Campania, il basso Tirreno in mare e ancora sulla Sicilia, localmente anche sulla Calabria, con fenomeni più forti sulla Sicilia, sul Nordovest Campania, localmente anche su coste campane e sul basso Lazio. Il tempo tenderà a peggiorare anche al Nordovest, soprattutto tra Valle d’Aosta, Centro Ovest e Nord Piemonte e alta Lombardia, anche qui con rovesci e temporali sempre più diffusi e, via via, più intensi, localmente forti in serata su alto Piemonte. Qualche rovescio sulla Liguria e sul Friuli Venezia Giulia orientale e meridionale, altrove continuerà un tempo mediamente più asciutto, anche se con nubi irregolari più presenti. Nella mappa di sintesi interna abbiamo evidenziato le aree più esposte a precipitazioni per il corso dell’intero weekend, naturalmente più ricorrenti e anche più forti su quelle circoscritte con colori blu più scuri. Infine, uno sguardo alle temperature, attese, secondo le previsioni meteo, più o meno stazionarie e nella norma su buona parte dei settori, un po’ inferiori alla norma sull’estremo Sud e in Sicilia. I valori massimi continueranno a mantenersi sotto i 30°, mediamente tra +22 e +27°, qualche punta verso i +28/+29°C o occasionalmente anche +30°C.