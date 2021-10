Previsioni Meteo, forte maltempo l’1 novembre: in arrivo rovesci e temporali, i dettagli

MeteoWeb

Conferme, dalle previsioni meteo, per un più serio ed esteso peggioramento del tempo proprio in coincidenza con la festività di Ognissanti. Si tratterebbe di una ben organizzata perturbazione atlantica, la seconda del ponte, dopo una prima che, nella giornata di domani, domenica 31, interesserà soprattutto la Sardegna e la Sicilia, con rovesci e temporali anche forti, localmente il Nordovest e qualche altra regione meridionale, ma qui in forma più irregolare. Dunque, una perturbazione senz’altro più estesa, quella attesa per lunedì 1 novembre, con azione progressiva da Nord verso Sud.

Andando più nel dettaglio dell’evoluzione per la festività di Ognissanti, nella mattinata, secondo le previsioni meteo, insisterebbero ancora nubi e piogge sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, ma qui via via in miglioramento. Invece, la forte perturbazione atlantica si sarebbe portata già su tutte le regioni settentrionali con piogge diffuse un po’ ovunque, ma forti in particolare sul Piemonte, anche sulla Liguria, soprattutto centro-occidentale, e poi su gran parte della Lombardia, anche qui soprattutto centro-occidentale. Nubi e piogge anche sulla Toscana, qualcuna debole verso il Lazio settentrionale e occidentale e altre irregolari anche sulla Sardegna occidentale; tempo migliore altrove. Attenzione per il pomeriggio di lunedì, perché il maltempo si farebbe pesante sui settori centro-orientali del Nord, con rovesci e temporali forti, spesso violenti, soprattutto tra la Lombardia orientale, il Trentino Alto Adige, il Veneto e anche il Friuli-Venezia Giulia.

Piogge forti o violenti anche sulla Liguria di Levante, diffusamente sull’Emilia-Romagna e su alta Toscana. Nel frattempo, piogge e temporali forti in estensione anche a tutto il Centro, soprattutto ai settori tirrenici, e piogge deboli e sparse anche verso il Sud Italia, specie versanti occidentali, ancora localmente sulla Sardegna. Migliorerebbe su Ovest Piemonte e sull’estremo Ponente Ligure. In serata, insisterebbe il maltempo intenso tra il Trentino Alto Adige, il Veneto, soprattutto centro-settentrionale, e il Friuli-Venezia Giulia, con rovesci e temporali ancora forti o violenti. Rischio di locali allagamenti lampo o dissesti su queste aree settentrionali ma, in giornata, anche tra Liguria, Lombardia, Emilia e alta Toscana, per possibili quantitativi di acqua significativi in unità di tempo ridotta. Entro sera, nubi e piogge diffuse anche su tutto il Sud, più intense sulla Campania. Miglioramento più evidente in serata su Lombardia, Piemonte e Nordovest tutto, anche su Ovest Toscana e sulla Sardegna. Le temperature sono attese in lieve aumento al Centro Sud, stazionarie al Nord. Infine, uno sguardo ai venti, attesi, secondo le previsioni meteo, tutti in rinforzo dai quadranti meridionali, anche forti sui bacini tirrenici e adriatici, moderati a forti occidentali sui Canali delle isole maggiori.