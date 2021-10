Previsioni Meteo, freddo e neve in grande anticipo: tra pochi giorni sull’Italia la prima irruzione artica della stagione

MeteoWeb

L’Italia inizia ad assaporare un po’ d’inverno, in modo prematuro: già stamattina le temperature minime sono scese su valori ad una cifra nelle zone interne di Alpi e Appennino, fino ai fondovalle, e anche a Torino. Freddo anche nelle zone interne del Centro/Sud: la colonnina di mercurio è piombata fino a +5°C ad Aosta, +6°C a Sondrio, +8°C a L’Aquila, +9°C a Torino e Avezzano, +10°C a Guidonia, Frosinone, Belluno, Vercelli, Biella e Asti, +11°C a Bolzano, Novara, Bergamo, Como, Tivoli, Latina, Matera e Altamura, +12°C a Viterbo, Trento, Udine, Siena, Vicenza e Treviso.

Queste temperature, però, diventeranno le massime giornaliere soltanto tra pochi giorni: il maltempo continuerà ad imperversare in tutt’Italia non solo nel weekend, ma anche la prossima settimana. Intanto tra Sabato e Domenica avremo violenti temporali e forti piogge su tutte le Regioni del medio e basso Adriatico, dalla Romagna al Salento, e nel Sud (Calabria e Sicilia), con accumuli pluviometrici abbondanti. La prossima settimana il maltempo si concentrerà ancora al Centro/Sud, e le temperature diminuiranno sensibilmente a partire da Mercoledì 13 Ottobre quando masse d’aria di origine Artica raggiungeranno il cuore del Mediterraneo facendo crollare ulteriormente la colonnina di mercurio rispetto ai valori già freschi di queste ore.

Il freddo che arriverà a metà della prossima settimana sarà tipicamente invernale, accompagnato da maltempo persistente che tra Giovedì 14 e Venerdì 15 Ottobre porterà addirittura la prima neve della stagione sull’Appennino centro/meridionale a quote molto basse per il periodo, addirittura sotto i 1.000 metri di altitudine al Centro (tra Marche e Abruzzo) e intorno ai 1.500 metri al Sud (Calabria e Sicilia). Come se fossimo già a dicembre, e invece è solo metà ottobre…