Previsioni Meteo: instabilità in aumento, domani piogge e temporali al Centro/Sud

Come da previsioni meteo è atteso un crescendo instabile nelle prossime ore su diverse regioni italiane. L’affondo di un ramo secondario del flusso perturbato atlantico, si farà via via più incisivo, con curvatura ciclonica che, entro le ore centrali di domani, venerdì 22 ottobre, si porterà dalla Francia verso la Spagna e con ascendente depressionario teso verso le nostre regioni centro-meridionali. Sarà proprio nel solco di questo canale depressionario ascendente che giungeranno fronti perturbati più significativi dalla Spagna, Baleari, verso le nostre regioni del Centro Sud, apportando un più importante peggioramento del tempo.

Stando alle ultimissime previsioni meteo, le aree più direttamente esposte ai flussi perturbati, come rappresentato nell’immagine precipitazioni interna, saranno soprattutto quelle centrali e localmente quelle meridionali. Sulle regioni del Nord, pur essendo presente l’area probabilmente con la minore pressione atmosferica, l’instabilità sarà in gran parte assente o scarsa, a carattere isolato, per via di contrasti termici meno accesi. Più nel dettaglio, rovesci e temporali a iniziare subito, dal mattino, potranno riguardare in forma diffusa le aree centrali della Toscana centro-meridionale, localmente anche il Sud della Romagna, ma di più l’Umbria, le Marche, soprattutto centro-occidentali, e il Nord Lazio. Possibili fenomeni anche di una certa intensità o localmente forti tra il Grossetano, il Sud della Toscana, l’Umbria e occasionalmente le Marche sud-occidentali. Altra Regione dove l’instabilità potrà essere più significativa, sarà la Campania, soprattutto centro-occidentale, dove potranno arrivare fronti più organizzati dal Tirreno e arrecare precipitazioni sotto forma di rovesci o temporali anche di forte intensità. Sono stimati accumuli medi fino a 40/50 mm tra l’Umbria, localmente la Toscana occidentale e meridionale, le Marche occidentali e anche il Nord Lazio e punte fino a 60/70 mm sulla Campania occidentale, in particolare tra Napoletano e Sud Casertano. Nubi più compatte con locali rovesci sparsi e qualche temporale interesseranno anche la Sicilia centro-meridionale, soprattutto il Siracusano e il tratto di mare ionico corrispondente, addensamenti per nubi basse e deboli, locali piovaschi tra la Liguria di Levante, l’Emilia, la bassa pianura lombarda e quella veneta meridionale, localmente anche sul Nord della Sardegna. Sul resto del paese, magari saranno presente nubi irregolari diffuse ma tempo mediamente più asciutto o solo con fenomeni occasionali. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese in aumento un po’ ovunque, per aria un po’ più mite sudoccidentale, anche leggermente sopra la media, in particolare al Centro Sud, specie sulle aree con tempo più asciutto e con maggiori schiarite soleggiate.