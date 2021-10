Previsioni Meteo, Italia nella morsa di un vortice ciclonico: forte maltempo in diverse regioni, picchi di 150 mm sul medio Adriatico

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, va ulteriormente approfondendosi la circolazione instabile sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Proprio sulle nostre regioni, soprattutto centro-meridionali, è in azione un vortice depressionario in seno a una saccatura di matrice settentrionale. Il minimo al suolo è collocato tra l’Abruzzo, il basso Lazio e il Sud peninsulare ma, intorno a esso, i sistemi perturbati più importanti stanno agendo e continueranno ad agire per tutta la giornata soprattutto sul medio Adriatico e diffusamente anche sul basso Tirreno. I fronti temporaleschi sul medio Adriatico sono spinti da correnti orientali, quelli verso il basso Tirreno da correnti nord-occidentali.

Dopo già le abbondanti piogge che nella notte hanno interessato diffusamente la Romagna e dove sono ancora in atto, con accumuli importanti, fino a 100 mm sulle aree interne romagnole, ora il maltempo inizierà a puntare soprattutto le Marche, ancora localmente la Romagna meridionale fino localmente al Nord Abruzzo, al nordest della Toscana, Aretino e ai settori orientali dell’Umbria. Attesi temporali forti su queste aree con accumuli spesso superiori ai 40/50/70 mm, ma punte fino a 150 mm soprattutto sulle Marche centro-settentrionali, provincia di Pesaro e Urbino, dove saranno possibili anche locali dissesti per via di ingenti quantitativi di acqua in unità di tempo ridotta. Previsioni meteo per maltempo anche sul basso Tirreno, dove continueranno a insistere rovesci e temporali spesso consistenti, anche qui con rischio di allagamenti lampo, soprattutto sulla Calabria Tirrenica, localmente anche sulle coste settentrionali siciliane. Rovesci e temporali diffusi su diverse altre aree del Centro Sud, tra Centroest Toscana, Lazio, sul resto dell’Abruzzo, sul Molise, sulla Campania, anche qui con possibili temporali forti tra Salernitano, Avellinese e Napoletano meridionale. Maltempo anche sul Sud della Puglia con rischio dissesti e allagamenti lampo, soprattutto sul Salento. Qualche pioggia localizzata su Est Sardegna e irregolare al Nordest, tra Veneto, Trentino AA e Friuli-Venezia Giulia. Tempo migliore al Nordovest e un po’ meglio anche su alcune aree meridionali tra la Puglia centrale, la Lucania e il Centro Sud della Sicilia. Le temperature, stando alle previsioni meteo, sono attese in ulteriore e generale calo, con valori massimi non oltre il +23/+24°C sull’estremo Sud e mediamente compresi tra 15 e +22°C sul resto delle aree pianeggianti.