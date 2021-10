Previsioni Meteo: l’evoluzione per il resto di Ottobre e le prime indicazioni per Ognissanti

MeteoWeb

Un regime di variabilità andrebbe instaurandosi, secondo le ultimissime previsioni meteo, per il prosieguo di ottobre. Per quanto alcune giornate di stabilità interesserebbero diffusamente l’Italia, prossimamente, anzi sul Nord Italia tempo il stabile è già presente da diversi giorni e si protrarrebbe almeno per i prossimi 5/6, non siamo e non saremo ancora in presenza di una dichiarata alta pressione. Il bel tempo sulle regioni settentrionali è determinato da una non esposizione alle correnti decisamente più fredde da Nord che, invece, stanno interessando le aree del medio-basso adriatico e meridionali da diversi giorni e che continueranno a determinare temperature abbastanza basse e ventilazione moderata ancora per qualche altro.

Non siamo, quindi, in presenza di un’alta pressione dichiarata, o solo magari con l’azione di un moderato promontorio verso le regioni settentrionali, altrove reflui freschi continueranno ad infastidire le regioni, soprattutto meridionali. Poi, verosimilmente dal 22/23 ottobre e fino al 27 più o meno, potrebbero entrare in gioco, verso il Mediterraneo centrale e anche su diverse regioni italiane, correnti un po’ più umide occidentali che potrebbero riportare nubi diffuse e locali piogge sparse, in particolare al Centro Nord e su aree tirreniche. Dunque, per 5/6 giorni circa, quelli prossimi, le previsioni meteo prospettano un tempo più asciutto e più soleggiato al Centro Nord e anche su diverse regioni del Sud peninsulare, mentre fastidi potrebbero tornare, dopo una breve pausa, tra le isole maggiori e la Calabria. Sul finire del mese, però, le ultimissime elaborazione dei modelli matematici sul lungo termine, stanno evidenziando la possibilità che, dalla Spagna, possa affacciarsi un promontorio anticiclonico un po’ più strutturato (immagine barica in evidenza) e tale magari da poter essere più duraturo e arrecare un certo periodo di stabilità verso tutta la penisola. Il periodo che potrebbe essere interessato da un’alta pressione più convinta, stando alle ultime previsioni meteo, andrebbe dal 28/29 ottobre e potrebbe estendersi fino al 3/4 novembre. Una settimana circa, quindi, all’insegna di una maggiore prevalente stabilità con i giorni della ricorrenza dei defunti e di Ognissanti caratterizzati presumibilmente da bel tempo, ampiamente soleggiato e temperature più miti. Si tratta, naturalmente, di una evoluzione di massima che necessita di conferme. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo apportando quotidiani aggiornamenti.