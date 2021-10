Previsioni Meteo: l’instabilità si intensifica, nubi e piogge diffuse oggi al Centro/Sud

MeteoWeb

Va facendosi più determinata l’azione instabile occidentale sul nostro paese. In particolare, le previsioni meteo per la giornata odierna mettono in evidenza uno progressivo affondo dell’azione instabile nordeuropea verso i settori centro-occidentali del continente e anche del nostro bacino, quindi con maggiore incidenza di nubi e fenomeni anche su diverse nostre aree. Nella giornata di ieri, le piogge più intense si sono avute essenzialmente tra il Levante Ligure, la Toscana settentrionale, poi fenomeni abbastanza fiacchi e circoscritti sui settori alpini e prealpini centro-orientali, sul Centro Nord Lombardia e localmente tra basso Lazio e Campania. Per oggi, invece, a causa anche della formazione di una moderata bassa pressione al suolo in prossimità del medio-alto Tirreno, l’instabilità sarà più estesa e di più su alcuni settori centro-meridionali. Maggiormente esposti, stando alle previsioni meteo ultime, saranno soprattutto le aree centrali tra la Toscana, l’Umbria e le Marche, dove sono già in atto e continueranno, nel corso della giornata, i fenomeni più ricorrenti e anche più intensi, talora sotto forma di temporali moderati o anche forti.

Nubi e fenomeni saranno presenti anche sul Lazio settentrionale, localmente fino ai settori centrali, diffusamente sulla Romagna, qualche fenomeno sparso in estensione anche al resto dell’Emilia-Romagna, fino ai settori meridionali lombardi. Un’altra azione instabile riguarda e continuerà ancora a riguardare in giornata soprattutto la Campania, anche qui con rovesci e temporali sparsi, localmente di moderata-forte intensità, specie tra Napoletano, Est Casertano e verso l’Ovest Beneventano e da evidenziare un afflusso di aria umida con locali rovesci anche sulla Sicilia centro-meridionale. Queste le aree più esposte a fenomeni, per il corso della giornata odierna, qualche addensamento con piogge sparse anche sulla Sardegna, sul resto del paese tempo mediamente più asciutto, anche con ampio soleggiamento sul resto del Nord, sulla Calabria, diffusamente sul resto del Sud, salvo nubi irregolari a incidenza localizzata. Infine, in riferimento alle temperature, queste sono già aumentate nella giornata di ieri con picchi fino al +27/+28°C sulle isole maggiori, più o meno stazionarie anche per la giornata di oggi con valori medi compresi tra +17 e +24°C in pianura, localmente fino a +25/+27°C sulle aree pianeggianti del Centro Sud, qualche valore fino a +15/+16°C sulle pianure più settentrionali del Nord.