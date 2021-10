Previsioni Meteo, dopo il Medicane Apollo arriva la “Tempesta di Halloween”: forti piogge in tutt’Italia tra Domenica 31 e Lunedì 1

MeteoWeb

Dopo l’azione del Ciclone Apollo con tanto maltempo, ma su aree piuttosto circoscritte, essenzialmente su quelle estreme meridionali, le previsioni meteo annunciano un sensibile e più generale peggioramento del tempo nel prossimo ponte festivo di Ognissanti un po’ su tutta Italia. Peggiorerà, perché al di là della Calabria e della Sicilia, localmente anche della Sardegna e di qualche altra area meridionale, sul resto dell’Italia il tempo si presenta sostanzialmente asciutto e già da diversi giorni, spesso con ampio soleggiamento. A interrompere la fase stabile su gran parte del paese sarà l’avvento di una circolazione molto umida e perturbata di matrice atlantica, mossa da una profonda depressione tra il Regno Unito e il Mare di Norvegia.

La giornata di domani, sabato 30, trascorrerà ancora all’insegna del maltempo tra Calabria e Sicilia, maltempo di cui abbiamo già ampiamente illustrato, e prime nubi inizieranno a raggiungere anche le regioni di Nord-ovest, con i primi rovesci tra Piemonte e Ponente Ligure. Sul resto del paese, continuerà un tempo sostanzialmente asciutto, salvo un aumento di nubi da Ovest soprattutto al Centro e sulla Sardegna, magari con qualche pioggia in serata anche sui settori occidentali dell’isola.

Le previsioni meteo, però, annunciano un progressivo peggioramento del tempo nel corso di domenica 31 ottobre, con maltempo in arrivo per la Sardegna e i settori nord-occidentali, specie di Liguria e localmente del Piemonte, anche con rovesci e temporali forti su queste aree e ancora di più sull’isola. Piogge via via nel corso di domenica in estensione a tutta la Lombardia e, entro sera, rovesci e temporali in arrivo anche su tutto il Centro, sulla Campania e sul basso Tirreno, forti sulla Sicilia, locali sulla Calabria meridionale. Nella giornata di domenica, tempo migliore soltanto sulla Puglia, sui settori ionici settentrionali della Calabria e diffusamente sulla Lucania, meglio anche al Nordest in genere, salvo qualche addensamento occasionale.

Le previsioni per la giornata di lunedì 1 novembre, festività di Ognissanti, sono per sensibile peggioramento del tempo al Nord, con rovesci e temporali diffusi, ma anche forti o addirittura violenti tra il Piemonte i settori centro-orientali, specie tra Trentino, Centro Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Maltempo in giornata anche su Sardegna e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, piogge più irregolari sul medio-basso Adriatico e al Sud. Via via tendenza a miglioramento al Nordovest, segnatamente su Sudovest Piemonte e Ponente Ligure. Nella sera di lunedì, maltempo intenso tra i settori orientali del Trentino-Alto Adige, il Nord Veneto e il l Friuli-Venezia Giulia, con rischio anche di dissesti su queste aree. Maltempo consistente anche sulle regioni centrali tirreniche, soprattutto tra Lazio e Umbria, e forte peggioramento anche sulla Campania, fino alla Calabria settentrionale. Piogge diffuse sul resto del Sud, più deboli sul medio Adriatico e ulteriore miglioramento al Nordovest.

Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 novembre, ancora rovesci e temporali diffusi sul Friuli-Venezia Giulia, sul Centro Sud della Puglia, sul Sud Campania, localmente sulla Lucania e ancora forti su Calabria, irregolari sulla Sicilia; già tempo migliore altrove anche con ampie schiarite, salvo addensamenti su Alpi e lungo l’Appennino. Infine, per martedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, secondo le attuali previsioni meteo, il tempo dovrebbe migliorare temporaneamente su tutto il paese con ampie schiarite soleggiate in attesa, però, di un nuovo peggioramento dal 4 novembre. Le temperature sono attese dapprima in generale aumento, seppure non apprezzabile, specie durante la fase più perturbata, poi in progressivo calo al Centro Nord da martedì 2 novembre. Alle piogge e ai temporali sarà associato anche una aumento della ventilazione in prevalenza meridionale un po’ ovunque, ma soprattutto sui bacini. Maggiori dettagli sull’evoluzione per il ponte di Ognissanti nei nostri quotidiani aggiornamenti.