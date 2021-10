Previsioni Meteo: impulsi instabili e forti temporali, notte di Halloween e ultima Domenica di Ottobre all’insegna del maltempo

MeteoWeb

Impulsi instabili, prima che arrivino le più intense perturbazioni atlantiche, hanno già abbordato il territorio italiano, con rovesci tra Emilia, Lombardia, localmente tra alta Toscana, Levante Ligure, altri sul Trentino. Ancora rovesci e locali temporali più consistenti insistono sulla Sicilia orientale, ma questi legati al vecchio sistema ciclonico Apollo che via via andrà dissolvendosi nelle prossime ore. Poi addensamenti e qualche piovasco tra Campania, Molise, Sudovest Lucania, Calabria tirrenica e Sardegna. Tempo asciutto sul resto del paese. Nella notte prossima di Halloween, è atteso un peggioramento su Piemonte, Liguria, localmente anche su Ovest/Nordovest Lombardia con piogge sparse, anche qualche temporale o comunque piogge più intense sulla Liguria centrale e di Ponente.

Peggioramento anche sulla Sardegna centro-settentrionale, qui con rovesci e temporali più intensi, e locali piogge sulla Sicilia e qualcuna debole sulla Calabria meridionale. Sempre buono altrove. Per la giornata di domani, fronti più organizzati raggiungeranno dapprima la Sardegna con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità in mattinata, poi fenomeni in trasferimento verso la Sicilia, anche qui con temporali forti sulla parte centro-occidentale. Possibili accumuli fino a 30 mm o anche oltre sulla Sardegna e sui 20 mm o oltre anche sulla Sicilia occidentale. Ancora nubi con piogge e rovesci irregolari al Nordovest, tra Valle d’Aosta, Piemonte, Ovest Lombardia, Ponente ligure, e deboli piogge sparse, specie al pomeriggio, anche tra basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, localmente sul Sudovest Lucania. In serata, previsioni meteo per diffuso maltempo sulla Sicilia, anche verso la Calabria centro-meridionale con piogge e rovesci localmente forti; locali piogge irregolari e più deboli sulle aree tirreniche e al Nordovest, meglio sul resto del paese. Venti in intensificazione, anche forti meridionali sulle aree tirreniche intorno alla Sardegna e su quelle tirreniche centro-settentrionali; venti forti da Nordest sul Golfo ligure orientale e largo, moderati o forti occidentali sul Canale di Sardegna, moderati meridionali sul resto dei bacini, soprattutto più a Sud.