Previsioni Meteo: nuova ondata di maltempo in arrivo, peggioramento da giovedì 21

Dopo una prima parte di settimana all’insegna di una maggiore, generale stabilità, salvo ancora un po’ di disturbi sull’estremo Sud, le previsioni meteo continuano a computare un nuovo guasto più significativo del tempo a iniziare da giovedì 21, venerdì 22, poi verso il fine settimana successivo. Ancora una volta, verso il Mediterraneo centrale punterebbe un cavo instabile di matrice sub-polare, quindi a componente relativamente fredda, in grado di apportare una fase instabile dapprima sulle regioni settentrionali, poi via via in estensione anche al Centro Sud. Vi è da dire che, dal quadro modellistico, ancora non appare ben chiaro la capacità di affondo del flusso settentrionale verso il nostro bacino, se con asse più diretto, quindi con tempo più perturbato per l’Italia, o magari con asse più traslato a Este e, quindi, con effetti instabili un po’ più marginali.

A ora, le previsioni meteo sono certamente improntate verso una nuova destabilizzazione atmosferica, con calo delle temperature, dopo l’aumento progressivo dei giorni prossimi, con valori che tornerebbero sotto media, come evidenziato dall’anomalia termica nell’immagine interna. Se l’asse instabile proveniente dal Mare del Nord, dovesse affondare in maniera decisa verso i settori centrali del nostro bacino, come più di qualche simulazione propone, potrebbe tornare ad aversi da 21/22 fino al 24/25 del mese, una ricorrente instabilità, dapprima al Nord e poi verso le regioni centro-meridionali. Le aree più interessate sarebbero, relativamente a quelle settentrionali, la Liguria e l’alta Toscana, qui con probabili accumuli nuovamente importanti tra giovedì e venerdì; piogge significative anche sul Friuli-Venezia Giulia, con accumuli anche qui importanti, e altre di una certa rilevanza anche tra alto Piemonte e Centro Nord Lombardia, localmente Trentino. Piogge più irregolari al Centro, mediamente anche meno intense, poi di nuovo piogge più importanti tra il medio-basso Tirreno, quindi il basso Lazio, la Campania e nuovamente tra la Calabria e la Sicilia nella fase tra il 22 e il 24 del mese. Su questi settori possibili precipitazioni più intense sulla Campania centro-occidentale, sulla Sicilia centro-orientale e ancora più sulla Calabria, soprattutto ionica, tra Crotonese e Catanzarese. Maggiori dettagli sul nuovo, possibile peggioramento del tempo da metà settimana prossima, nei nostri quotidiani aggiornamenti.