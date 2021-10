Previsioni Meteo, nuovo peggioramento nella seconda parte della settimana: tornano rovesci e temporali

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano il nuovo cambiamento del tempo che interverrà nella seconda parte della settimana. Il temporaneo promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, infatti, avrà vita breve con diffusa stabilità ancora al Centro Sud fino a mercoledì 20, ma già nel corso di mercoledì, dalla Francia e dalle Baleari inizieranno ad arrivare, verso le regioni settentrionali, prime nubi con primi addensamenti e qualche pioggia sulla Liguria di Levante, su alta Toscana, localmente su Ovest Emila, Ovest Lombardia, sul Nordest Piemonte e sul Friuli-Venezia Giulia. Via via il peggioramento più diffuso si farà strada poi nel corso di giovedì 21 ottobre, con nubi che si intensificheranno sulle regioni settentrionali e localmente anche al Centro e piogge e rovesci che insisteranno sulla Liguria di Levante, su alta Toscana, Ovest Emilia e poi verso i settori centro-orientali del Nord, soprattutto sul Friuli-Venezia Giulia, dove potrebbero avere luogo fenomeni anche di una certa intensità.

Addensamenti e locali precipitazioni, secondo le previsioni meteo, anche sull’Umbria, sul Lazio, su Abruzzo occidentale, Ovest Molise e fino alla Campania; nubi irregolari altrove al Centro Nord, ma scarsi fenomeni e ancora bel tempo prevalente sul basso Adriatico, sulla Calabria e sulle due isole maggiori. Per venerdì 22, le nubi e le piogge più intense si sposteranno al Centro e sulla Campania, fino al Nord della Puglia; ancora piogge diffuse sul Friuli-Venezia Giulia in mattinata, poi via via in miglioramento, e prime nubi con qualche pioggia anche verso la Sicilia e il Sud della Calabria. Più asciutto altrove. Fine settimana con il cavo anticiclonico che penderà verso le regioni meridionali, dove ci saranno più nubi e precipitazioni, localmente anche di moderata o forte intensità, migliorerà, invece, sul resto dell’Italia e poi tempo in miglioramento un po’ ovunque per domenica 24. Naturalmente le dinamiche circolatorie e anche le tempistiche computate secondo le ultime previsioni meteo, potrebbero modificarsi nel corso dei prossimi giorni per via di una possibile, naturale variazione dell’affondo instabile, essendo la distanza temporale ancora abbastanza lunga. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per la seconda parte di questa settimana attraverso quotidiani aggiornamenti.