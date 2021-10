Previsioni Meteo: oggi ancora sole prevalente, da domani tornano piogge sparse e forti temporali

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’alta pressione interessa efficacemente ancora gran parte dell’Italia, soprattutto centro-meridionale. Tuttavia, sotto l’incidere progressivo di correnti più umide e instabili nord-atlantiche, essa verrà confinata via via verso Sud, mentre dai settori occidentali arriveranno sempre più nubi e anche precipitazioni, soprattutto nella giornata di domani, giovedì 21 ottobre. Intanto, per oggi, il bel tempo soleggiato continuerà a dominare su tutta l’Italia centro-meridionale, salvo qualche nube irregolare sulle coste tirreniche e ampio soleggiamento ancora anche sull’Emilia-Romagna centro-orientale, su diversi settori centro-orientali del Nord e su quelli alpini. Prime infiltrazioni di aria umida provenienti dalla Francia e dal Golfo del Leone, invece, stanno apportando più nubi irregolari di tipo medio-basso soprattutto sulla Liguria, su gran parte del Piemonte, eccetto i settori alpini e prealpini, localmente anche sull’Emilia, sulla Lombardia centro-occidentale e meridionale e poi su Est Veneto e su buona parte del Friuli-Venezia Giulia.

Si tratta, per il momento, di nuvolosità non particolarmente foriera di instabilità, salvo qualche debole piovasco occasionale ma, nel corso della giornata, qualche pioggia in più potrebbe giungere, secondo le previsioni meteo, sulla Liguria, soprattutto sui settori di Levante, localmente sull’alta Toscana, sull’Emilia occidentale, sull’Alessandrino, nel Piemonte sud-orientale e anche tra alto Piemonte e Nordovest Lombardia. In serata, possibili fenomeni più forti sul Piemonte settentrionale, soprattutto area Ossola Verbano, anche sul Nord Ovest Lombardia, settore laghi, Comasco, Lecchese, e ancora piogge sparse più diffuse sul Levante ligure, sull’alta Toscana e sul Friuli. Per la giornata di domani, giovedì 21, le previsioni meteo computano, invece, un peggioramento più consistente, sebbene a incidenza abbastanza localizzata. Le correnti occidentali, infatti, si faranno più tese e anche più incisive, al punto da arrecare addensamenti nuvolosi anche consistenti, soprattutto tra il Levante Ligure, l’alta Toscana, l’Emilia occidentale, dove arriveranno rovesci e locali temporali, temporaneamente di forte intensità. Fenomeni ugualmente di buona consistenza sui settori settentrionali e orientali del Friuli-Venezia Giulia, anche qui con rovesci o locali temporali localmente forti e piogge moderate tra alto Piemonte e alta Lombardia. La nuvolosità, nel corso della giornata di domani, giovedì, si spingerà anche verso le regioni centrali, specie tirreniche, con locali piogge deboli anche sul Lazio e fino alla Campania, qui con qualche pioggia localmente moderata tra Napoletano e Avellinese occidentale. Tempo ancora mediamente asciutto sul resto dei settori, ma si assisterà a un generale aumento della ventilazione sudoccidentale con un po’ più di nubi irregolari più presenti sul territorio. Temperature attese pressoché stazionarie con valori massimi fino a +24/+25°C sulle estreme aree meridionali, mediamente comprese sulle aree pianeggianti del territorio tra 15 e +22/+23°C.