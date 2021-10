Previsioni Meteo: oggi breve tregua dal maltempo, piogge circoscritte all’estremo Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, si attenua leggermente, per la giornata odierna, l’accanimento perturbato a opera del Ciclone Mediterraneo. Esso, temporaneamente, si è spostato di qualche decina di km verso Sud, mutando anche leggermente l’asse che si è posto più obliquo in senso orizzontale tanto che la presa delle sue spire cicloniche verso soprattutto le nostre aree estreme meridionali, Sicilia e localmente Calabria, si è leggermente allentata. Dunque, la Sicilia respira un po’ di più, con precipitazioni che sono diffusamente anche cessate, specie sulle aree orientali, particolarmente devastate dalla furia delle piogge e dei nubifragi nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Naturalmente, in un sistema depressionario così complesso, non sono cessate del tutto i fenomeni, tant’è che nubi e locali precipitazioni irregolari sono ancora presenti sulla Sicilia meridionale, altre localmente più intense sono in atto tra il mare di Sicilia meridionale e Malta.

Qualche precipitazione più debole anche sulla Sicilia centrale, mentre addensamenti consistenti sono presenti sul Canale di Sicilia largo, di fronte alle coste tunisine settentrionali, qui anche con locali temporali. Tempo asciutto e ampiamente soleggiato sulla Calabria, naturalmente asciutto sul resto del paese, salvo addensamenti bassi sui settori appenninici interni fra Lucania settentrionale, Campania, Gargano, monti della Dania, altri al Centro, sui rilievi tra Abruzzo, Molise, localmente Est Lazio e anche sulla Toscana. Tanto sole al Nord e sulle coste del medio-alto Adriatico, diffusamente anche su quelle centrali tirreniche. Le previsioni meteo per il resto della giornata, computano più nubi e rovesci sparsi, anche qualche temporale ancora una volta sulla Sicilia, di più sui settori centro-occidentali e meridionali; rovesci e temporali sul Canale e Mare di Sicilia, anche sul medio-basso Tirreno largo, di fronte alle coste della Sardegna e, entro sera, addensamenti con locali rovesci o qualche temporale potranno raggiungere anche la Sardegna orientale. Tempo in prevalenza asciutto sulle aree peninsulari, anche con continuazione di ampio soleggiamento, salvo addensamenti bassi localizzati, in particolare sul Sud Appennino, con qualche piovasco occasionale tra Nord Calabria e Sud Lucania. Circa le temperature, sono attese in lieve, generale calo, secondo le previsioni meteo, più apprezzabile sulle aree adriatiche e appenniniche, con temperature massime che potranno toccare i +24/+25°C al Sud, altrove mediamente comprese tra +14/+15 e +22/+23°C.